Как поймали на взятке бывшего сотрудника антикоррупционного подразделения барнаульской полиции

6 июня в момент получения части взятки был задержан начальник отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) управления МВД России по Барнаулу Андрей Абрамов. Следственный комитет, который ведет расследование уголовного дела, комментирует ситуацию весьма сдержанно. Altapress.ru стало известно, какие события предшествовали задержанию.

Краткое содержание

Шаг 1: предлагает сотрудничество

Невольным участником этой малоприятной истории стал менеджмент группы компаний (ГК), занимающейся производством и поставками средств защиты растений. Головной офис находится в Барнауле — здесь, собственно, и произошли основные события.

Как рассказал altapress.ru один из топ-менеджеров ГК, попросивший не называть своего имени, на сотрудников барнаульского офиса вышел мужчина (наш собеседник знает его как депутата АКЗС).

Он заявил, что представляет владельца 21% в «ОООшке», входящей в ГК, показал доверенность и предложил сотрудничество. От переговоров с ним в фирме категорически отказались.

Шаг 2: пишет заявление

Вскоре выяснилось, что в банк, в котором одна из компаний группы намеревалась взять крупный кредит, от имени совладельца «ОООшки» направлено заявление — об этом сообщил куратор группы компаний из кредитного учреждения, объяснивший, что бумага поступила непосредственно в московский офис банка.

В заявлении было указано: «ОООшка» — один из возможных поручителей по кредиту, но ее руководство не получило разрешение у владельца 21% на поручительство. Действия эти автор заявления назвал неправомерными и даже способными нанести ущерб обществу и его участникам (копия заявления есть в редакции).

Кроме того, автор пишет, что владелец 21% был длительное время отстранен от каких-либо решений и оперативного управления этой «ОООшкой», ему не давали информацию и тем самым нарушали его законные интересы.

«Эта „ОООшка“ не имеет больших оборотов и большой роли в нашем бизнесе не играет. Мы исключили ее из числа возможных поручителей и вопрос с банком был решен», — пояснил altapress.ru топ-менеджер.

Но это был еще не конец истории. Вскоре мужчина, отвозивший заявление в банк от имени владельца 21% «ОООшки», вновь вышел на одного из сотрудников ГК.

Кредит. Документы. Платеж. СС0

Шаг 3: намекает на точку безвозврата

Топ-менеджер группы компаний предоставил altapress.ru запись телефонного разговора человека, которого он называет депутатом АКЗС, и водителя, работающего в ГК, — они старые знакомые.

Мужчина голосом, похожим на голос депутата, говорит: «Я примерно предполагаю, что у тебя там запись на телефон ведется». Он объясняет, что «материалы-то копятся, копятся», и снова предлагает начать сотрудничество.

«Скорее всего, точка безвозврата уже вот-вот, как говорится, наступит», после чего «возможности разговаривать может не быть». И тогда пострадать могут другие люди — «народ, который обслуживает, бухгалтера, директора», потому что «там же проверки начнутся».

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Шаг 4: предсказывает проверки

В ходе разговора мужчина предлагает водителю выяснить у руководства, нужен ли диалог, просит не затягивать, так как начнутся дальнейшие действия. При этом он заверяет, что действия будут исключительно в легитимном, правовом поле. Однако «их назад уже не отмотаешь».

«Я эти писульки носил, их игнорировали, все смеялись, но мы тоже не с улицы ребята. И мы тоже мал-мал подготовлены и понимаем всю эту правовую сферу», — говорит мужчина.

В ответ водитель соглашается: «В курсе, в курсе, по телевизору показывали». Имя мужчины, которого один из топ-менеджеров группы компаний называет депутатом АКЗС, в телефонном разговоре не упоминается.

Телефон. Автомобиль. СС0

Шаг 5: обсуждают цену вопроса

Разговор по телефону состоялся до майских праздников, рассказывает собеседник altapress.ru. А после праздников мужчина активизировался.

Через общих знакомых он попросил передать менеджерам группы компаний, что заявление о нарушениях написано еще и в полицию. И в полиции будут выяснять, не выводит ли группа компаний деньги за границу.

Сейчас, передал мужчина, заявление попало «к нашему другу», который может и не дать ему ходу. Этим «другом», собственно, и оказался Андрей Абрамов, начальник отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан ОЭБ и противодействия коррупции управления МВД по Барнаулу.

Вскоре в ГК поступило предложение от самого Абрамова: проблема может быть решена за определенную сумму.

Деньги. СС0

Шаг 6: договариваются о встрече

Собеседник altapress.ru ответственно заявил, что выводом денег за границу группа компаний не занимается — она дорожит своей репутацией. Нарушений устава «ОООшки» нет, так что за судьбу своего бизнеса он был спокоен. Поэтому и принял решение обратиться в УФСБ. Там он и описал ситуацию, после чего был разработан план действий.

Встретиться с Абрамовым поручили своему сотруднику, который был с ним знаком. Первое «свидание» состоялась в ресторане — сотрудника оснастили записывающей аппаратурой.

В ресторане собеседники окончательно «договорились» о сумме (1,5 млн рублей) и назначили дату и место передачи первой части (700 тыс. рублей): 6 июня неподалеку от «Гастропаба 13». Абрамов на встречу приехал сам. И был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денег.

Наручники. СС0

Шаг 7: уголовное дело

7 июня краевой следком сообщил о задержании Абрамова, возбуждении уголовного дела и о том, что ему предъявлено обвинение в преступлении по статье 290 УК РФ (часть 6: получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

Что сейчас известно о деле? Абрамову «избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — пояснила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю (по взаимодействию со СМИ).

Абрамова в следственном комитете называют бывшим начальником отделения — вероятно, это значит, что со своего поста он уволен.

Однако от дальнейших комментариев в следкоме воздержались — дело расследуется, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. На вопрос, проходят ли по делу еще какие-либо лица, в краевом СУСКе пока также не ответили.

Напомним, в ноябре 2018 года обвинение в получении взятки по той же статьей 290 (часть 6) предъявлено Вадиму Надвоцкому, начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю.