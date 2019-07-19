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19 июля 17°C

Как поймали на взятке бывшего сотрудника антикоррупционного подразделения барнаульской полиции

6 июня в момент получения части взятки был задержан начальник отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) управления МВД России по Барнаулу Андрей Абрамов. Следственный комитет, который ведет расследование уголовного дела, комментирует ситуацию весьма сдержанно. Altapress.ru стало известно, какие события предшествовали задержанию.

ФСБ.
ФСБ.
СС0
Краткое содержание

Шаг 1: предлагает сотрудничество

Невольным участником этой малоприятной истории стал менеджмент группы компаний (ГК), занимающейся производством и поставками средств защиты растений. Головной офис находится в Барнауле — здесь, собственно, и произошли основные события.

Как рассказал altapress.ru один из топ-менеджеров ГК, попросивший не называть своего имени, на сотрудников барнаульского офиса вышел мужчина (наш собеседник знает его как депутата АКЗС).

Он заявил, что представляет владельца 21% в «ОООшке», входящей в ГК, показал доверенность и предложил сотрудничество. От переговоров с ним в фирме категорически отказались.

Шаг 2: пишет заявление

Вскоре выяснилось, что в банк, в котором одна из компаний группы намеревалась взять крупный кредит, от имени совладельца «ОООшки» направлено заявление — об этом сообщил куратор группы компаний из кредитного учреждения, объяснивший, что бумага поступила непосредственно в московский офис банка.

В заявлении было указано: «ОООшка» — один из возможных поручителей по кредиту, но ее руководство не получило разрешение у владельца 21% на поручительство. Действия эти автор заявления назвал неправомерными и даже способными нанести ущерб обществу и его участникам (копия заявления есть в редакции).

Кроме того, автор пишет, что владелец 21% был длительное время отстранен от каких-либо решений и оперативного управления этой «ОООшкой», ему не давали информацию и тем самым нарушали его законные интересы.

«Эта „ОООшка“ не имеет больших оборотов и большой роли в нашем бизнесе не играет. Мы исключили ее из числа возможных поручителей и вопрос с банком был решен», — пояснил altapress.ru топ-менеджер.

Но это был еще не конец истории. Вскоре мужчина, отвозивший заявление в банк от имени владельца 21% «ОООшки», вновь вышел на одного из сотрудников ГК.

Кредит. Документы. Платеж.
Кредит. Документы. Платеж.
СС0

Шаг 3: намекает на точку безвозврата

Топ-менеджер группы компаний предоставил altapress.ru запись телефонного разговора человека, которого он называет депутатом АКЗС, и водителя, работающего в ГК, — они старые знакомые.

Мужчина голосом, похожим на голос депутата, говорит: «Я примерно предполагаю, что у тебя там запись на телефон ведется». Он объясняет, что «материалы-то копятся, копятся», и снова предлагает начать сотрудничество.

«Скорее всего, точка безвозврата уже вот-вот, как говорится, наступит», после чего «возможности разговаривать может не быть». И тогда пострадать могут другие люди — «народ, который обслуживает, бухгалтера, директора», потому что «там же проверки начнутся».

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Шаг 4: предсказывает проверки

В ходе разговора мужчина предлагает водителю выяснить у руководства, нужен ли диалог, просит не затягивать, так как начнутся дальнейшие действия. При этом он заверяет, что действия будут исключительно в легитимном, правовом поле. Однако «их назад уже не отмотаешь».

«Я эти писульки носил, их игнорировали, все смеялись, но мы тоже не с улицы ребята. И мы тоже мал-мал подготовлены и понимаем всю эту правовую сферу», — говорит мужчина.

В ответ водитель соглашается: «В курсе, в курсе, по телевизору показывали». Имя мужчины, которого один из топ-менеджеров группы компаний называет депутатом АКЗС, в телефонном разговоре не упоминается.

Телефон. Автомобиль.
Телефон. Автомобиль.
СС0

Шаг 5: обсуждают цену вопроса

Разговор по телефону состоялся до майских праздников, рассказывает собеседник altapress.ru. А после праздников мужчина активизировался.

Через общих знакомых он попросил передать менеджерам группы компаний, что заявление о нарушениях написано еще и в полицию. И в полиции будут выяснять, не выводит ли группа компаний деньги за границу.

Сейчас, передал мужчина, заявление попало «к нашему другу», который может и не дать ему ходу. Этим «другом», собственно, и оказался Андрей Абрамов, начальник отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан ОЭБ и противодействия коррупции управления МВД по Барнаулу.

Вскоре в ГК поступило предложение от самого Абрамова: проблема может быть решена за определенную сумму.

Деньги.
Деньги.
СС0

Шаг 6: договариваются о встрече

Собеседник altapress.ru ответственно заявил, что выводом денег за границу группа компаний не занимается — она дорожит своей репутацией. Нарушений устава «ОООшки» нет, так что за судьбу своего бизнеса он был спокоен. Поэтому и принял решение обратиться в УФСБ. Там он и описал ситуацию, после чего был разработан план действий.

Встретиться с Абрамовым поручили своему сотруднику, который был с ним знаком. Первое «свидание» состоялась в ресторане — сотрудника оснастили записывающей аппаратурой.

В ресторане собеседники окончательно «договорились» о сумме (1,5 млн рублей) и назначили дату и место передачи первой части (700 тыс. рублей): 6 июня неподалеку от «Гастропаба 13». Абрамов на встречу приехал сам. И был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денег.

Наручники.
Наручники.
СС0

Шаг 7: уголовное дело

7 июня краевой следком сообщил о задержании Абрамова, возбуждении уголовного дела и о том, что ему предъявлено обвинение в преступлении по статье 290 УК РФ (часть 6: получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

Что сейчас известно о деле? Абрамову «избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — пояснила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю (по взаимодействию со СМИ).

Абрамова в следственном комитете называют бывшим начальником отделения — вероятно, это значит, что со своего поста он уволен.

Однако от дальнейших комментариев в следкоме воздержались — дело расследуется, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. На вопрос, проходят ли по делу еще какие-либо лица, в краевом СУСКе пока также не ответили.

Напомним, в ноябре 2018 года обвинение в получении взятки по той же статьей 290 (часть 6) предъявлено Вадиму Надвоцкому, начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю.

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