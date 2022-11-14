Взрыв прогремел примерно в 16:20 мск в районе Бейоглу, на улице Истикляль. Это одна из самых популярных туристических улиц, которая тянется 1,6 км.
Некоторые очевидцы сообщают, что взрыв произошел вдалеке от российского генконсульства, сообщает ТАСС.
На данный момент, известно, что пострадало 81 человек и шесть погибло.
50 человек из числа раненых уже выписали из больницы.
Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что среди погибших и пострадавших нет россиян.
Однако один житель Барнаула чуть не стал жертвой происшествия. Он выходил из магазина, когда прогремел взрыв. К счастью, турист был достаточно далеко, чтобы его не задело.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что у чрезвычайного происшествия есть признаки теракта.
На это указывают кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором и другие предварительные данные.
Ранее во взрыве подозревали женщину, которая оставила на скамейке сумку.
На кадрах видеонаблюдения было видно, что подозревая 45 минут сидела на скамейке, после чего встала, оставив сумку. Через некоторое время прогремел взрыв.
Главная прокуратура Стамбула начала расследование.
Да, подозреваемого задержали сотрудники полиции Турции. Всего же задержано более 20 человек, которых подозревают в причастности к теракту.
По информации ТАСС, взрыв может быть делом рук группировок, признанных Анкарой террористическими.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по оценкам министерства, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна.