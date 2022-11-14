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Задержали ли террориста?

Да, подозреваемого задержали сотрудники полиции Турции. Всего же задержано более 20 человек, которых подозревают в причастности к теракту.

По информации ТАСС, взрыв может быть делом рук группировок, признанных Анкарой террористическими.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по оценкам министерства, приказ о проведении теракта пришел из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна.