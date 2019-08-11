Как у первого поросенка: в Алтайском крае сгорел «домик из соломы»

«Это был неудавшийся проект дома из прессованной соломы. Предполагаю, что из-за нехватки финансирования, постройка была заморожена на неопределенный срок. Не получилось, к сожалению. Получилось как у первого брата из «Трёх поросят», — написал под постом бийчанин.
По словам свидетелей, площадь пожара составила около 40 кв. м, пострадавших нет. Здание не использовалось и было выставлено на продажу.
Горожане предполагают, что это мог быть поджог.
«Я рядом живу <…>. Кто-то говорит, что молния, даже видели, а другие думают, что дети», — отмечает житель наукограда.
В мае в Бийске загорелось здание, где находился уникальный народный музей. За несколько лет бийчане собрали там несколько тысяч экспонатов. Огонь уничтожил все.