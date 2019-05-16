В Бийске горел народный музей

Площадь возгорания составила около 250 кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Крыша частного дома 1953 года постройки практически уничтожена, крыша магазина повреждена.
Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
В группе «Инцидент Бийск» жители сожалеют, что сгорел народный музей, который располагался на втором этаже магазина «Огнеупоркотломаш».
Открыли музей в июне 2016 года по инициативе генерального директора компании «ХК «Огнеупоркотломаш» Сергея Важенина.
В 2017 году «Наш Бийск» писал, что среди экспонатов музея есть уникальный телеметрический телеграф производства ГДР, массивные старинные фотоаппараты. Всего в музее находится около 15 тысяч раритетов.