В Бийске горел народный музей

Около полудня в Бийске заметили горящий частный деревянный дом на пер. Красноярский. К моменту приезда пожарных, огонь уже перекинулся на соседнее здание на ул. Крайняя, 64, в котором находится магазин огнеупорных изделий и уникальный народный музей, говорят местные жители.

Огонь перекинулся на крышу народного музея в Бийске.

Площадь возгорания составила около 250 кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Крыша частного дома 1953 года постройки практически уничтожена, крыша магазина повреждена.

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

В группе «Инцидент Бийск» жители сожалеют, что сгорел народный музей, который располагался на втором этаже магазина «Огнеупоркотломаш».

Открыли музей в июне 2016 года по инициативе генерального директора компании «ХК «Огнеупоркотломаш» Сергея Важенина.

В 2017 году «Наш Бийск» писал, что среди экспонатов музея есть уникальный телеметрический телеграф производства ГДР, массивные старинные фотоаппараты. Всего в музее находится около 15 тысяч раритетов.