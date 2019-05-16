Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Бийске горел народный музей

Около полудня в Бийске заметили горящий частный деревянный дом на пер. Красноярский. К моменту приезда пожарных, огонь уже перекинулся на соседнее здание на ул. Крайняя, 64, в котором находится магазин огнеупорных изделий и уникальный народный музей, говорят местные жители.

Огонь перекинулся на крышу народного музея в Бийске.
Огонь перекинулся на крышу народного музея в Бийске.
"Инцидент Бийск"

Площадь возгорания составила около 250 кв. м., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Крыша частного дома 1953 года постройки практически уничтожена, крыша магазина повреждена.

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

В группе «Инцидент Бийск» жители сожалеют, что сгорел народный музей, который располагался на втором этаже магазина «Огнеупоркотломаш».

Открыли музей в июне 2016 года по инициативе генерального директора компании «ХК «Огнеупоркотломаш» Сергея Важенина.

В 2017 году «Наш Бийск» писал, что среди экспонатов музея есть уникальный телеметрический телеграф производства ГДР, массивные старинные фотоаппараты. Всего в музее находится около 15 тысяч раритетов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость