Как выглядит сгоревший гостиничный комплекс в Барнауле

Читатель altapress.ru Евгений Косса разместил на своей странице в соцсети фотографии гостиничного комплекса, в котором 21 февраля произошел пожар .

На снимках видно, что трехэтажное здание на улице 80-й Гвардейской дивизии, 2а серьезно пострадало от огня.

Здание после пожара в Барнауле. Евгений Косса

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 19:31. На момент прибытия пожарных, крыша горела открытым огнем. Ликвидировать пожар удалось в 20:27. Его общая площадь составила около 300 кв. метров. Пострадавших и погибших при пожаре нет.

К тушению привлекались 84 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России — 57 человек и 18 единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.