В МЧС рассказали подробности пожара в гостиничном комплексе Барнаула (обновлено)

Вечером, 21 февраля, в Барнауле загорелось трехэтажное здание на улице 80-й Гвардейской дивизии 2а. Пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре в здании поступило в 19:31. На момент прибытия пожарных, крыша горела открытым огнем, площадь возгорания составила 160 кв. метров.

Причина пожара уточняется. Известно, что здание мансардного типа на половину кирпичное, на половине деревянное. Согласно сервису «2ГИС» в здании находятся сауна и гостиничные номера.

По данным на 21:00, пожар до сих пор тушат. На месте работают 27 пожарных и 10 единиц техники.

Обновлено от 21:48

По последним данным МЧС, ликвидировать пожар удалось в 20:27. На месте пожара производится проливка и разборка конструкций. Общая площадь пожара составила около 300 кв. метров.

К тушению пожара привлекались 84 человека и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России — 57 человек и 18 единиц техники.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.