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Как в Барнауле в 20-градусный мороз устраняли аварии на теплотрассе

11 ноября в Барнауле на Потоке произошли сразу две коммунальные аварии на теплотрассе. Ремонтным бригадам вечером в воскресенье пришлось в сильный мороз экстренно устранять поломки, так как без тепла остались более сотни жилых домов, детские сады, школы и больницы, сообщает мэрия.

Ремонтные бригады устранили коммунальные аварии на теплотрассах. Барнаул, 11 ноября 2018 года.
Ремонтные бригады устранили коммунальные аварии на теплотрассах. Барнаул, 11 ноября 2018 года.
barnaul.org

Первая авария случилась у дома по адресу улица Глушкова, 32. Здесь был поврежден клапан на теплотрассе, в результате без отопления несколько часов оставались 49 многоэтажных домов.

Второе ЧП произошло у здания по адресу улица Горно-Алтайская, 6. Здесь случился порыв теплотрассы на трубе диаметром 300. В зоне отключения находились 52 многоэтажных дома, четыре детских сада, две школы, больница, восемь административных зданий.

Обе аварии произошли днем, но устранить их удалось к вечеру. По данным МЧС, аварийно-восстановительные работы завершены. Теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлены в полном объеме. Социально- значимых последствий не допущено.

Напомним, что 10 ноября в Барнауле произошел прорыв водопровода, вода вытекала на проезжую часть.

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