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Происшествия

Как в России судят по уголовной статье, которая грозит Михаилу Ефремову

Заслуженный артист России, актер Михаил Ефремов за совершенное 8 июня в Москве ДТП, повлекшее смерть человека, предстанет перед судом по. ч.4 ст. 264 УК РФ. Altapress.ru собрал всю российскую статистику по ней. Статданные говорят о том, что шансы Михаила Ефремова отправится в колонию весьма высоки.

Наручники.
Наручники.
СС0.

Согласно данным базы судебной статистики федерального «Агентства правовой информации», в России большинство осужденных по ч.4 ст. 264 УК РФ, по которой привлекается Михаил Ефремов, получают реальные сроки лишения свободы.

В 2019 году за это преступление (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, если оно было совершено в состоянии алкогольного опьянения) в стране были осуждены 848 человек.

Из них 720 отправились в колонии или колонии-поселения.

Один гражданин в 2019 году был оправдан, а еще 125 осужденных получили условные сроки.

К одному гражданину суд по уголовным делам применил штраф, к двум — такую меру как ограничение свободы.

Напомним, что по данной статье предусмотрено уголовное наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Михаил Ефремов управлял своим автомобилем в нетрезвом виде.

В Кремле уже назвали произошедшее ДТП на Смоленской площади «вопиющим», без скидок на регалии актера. Такая же негативная реакция Кремля была на резонансное дело двух российских футболистов Кокорина и Мамаева, которым пришлось отправиться в тюрьму.

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