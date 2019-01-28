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Как в Сибири в 20-градусный мороз эвакуировали пациентов больницы после звонков о минировании

В паблике «Инцидент Кемерово» опубликованы фото эвакуации пациентов горбольницы № 3 после звонков о минировании медучреждений.

Эвакуация больных в Кемерове.
Эвакуация больных в Кемерове.
vk.com, Инцидент Кемерово

Очевидцы сообщают, что больных разместили в расположенной неподалеку гимназии. На фото видно, как люди в тапочках, еде укутавшись направляются к месту временного размещения. Других пациентов на носилках и инвалидных колясках также доставляют в гимназию — на время обследования спецслужбами здания больницы.

28 января в различные регионы Сибири начали поступать анонимные звонки и электронные письма о минировании административных зданий, школ и больниц.

В Барнауле и Новоалтайске эвакуировали школы из-за массовых сообщений о заложенных в них бомбах. Председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина прокомментировала ситуацию с массовой рассылкой сообщений о минировании школ. Письма с угрозами прислали в 26 учебных заведений краевой столицы и пригородов. Эвакуацию проводили только в 10 школах.

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