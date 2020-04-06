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Происшествия

Как в военное время потребовали наказывать российских мошенников в разгар пандемии

В Союзе потребителей потребовали ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии, заявил сопредседатель союза, член Общественной палаты Владимир Слепак, пишет ТАСС.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Он предлагает незамедлительно внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.

В частности, «изложить подпункт «л» части 1 статьи 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») в следующей редакции: «Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, эпидемии, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

Сейчас мошенники проявляют повышенную активность в отношении пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, утверждает Слепак, пишет bfm.ru.

По его словам, преступники используют разнообразные предлоги для вхождения в доверие — доставка продуктов и лекарств, вынос мусора, необходимость срочной дезинфекции жилых помещений, продажа тестов на коронавирус Covid-19.

Ранее Пенсионный фонд предупредил — в Барнауле пенсионерам начали звонить лже-волонтеры. Они предлагают от имени ПФР помощь в закупке продуктов на деньги ПФР. Себя они называют волонтерами.

О том, что какие-то граждане звонят по телефону пенсионерам, обращаются к ним по имени-отчеству, представляются волонтерами ПФР и предлагают помочь им закупить продукты на деньги фонда, сообщили в отделение ПФР несколько барнаульцев.

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