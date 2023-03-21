21 марта
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Происшествия

КамАЗ скатился с пригорка на Алтае и повредил легковушки

КамАЗ скатился с пригорка 20 марта в Горно-Алтайске и повредил шесть автомобилей, сообщили в МВД по региону.

Грузовик на ехал на легковушки.
Грузовик на ехал на легковушки.
МВД по Республике Алтай.

Происшествие случилось утром 20 марта на ул. Промышленной в Горно-Алтайске.

56-летний водитель КамАЗа оставил транспорт на пригорке и поставил на ручник. Также он выставил противооткатное устройство под передние колеса, а под задние насыпал золу.

Но из-за погоды грузовик скатился вниз, объяснили в ведомстве.

В итоге КамАЗ наехал на припаркованные Subaru Forester, Subaru Legacy и Lada Vesta. При этом Lada Vesta отбросило на стоящий рядом Hyndai Solaris, который откинуло на Mitsubishi ASX 1.8 и Nissan Almera.

Пострадавших нет.

Ранее массовая авария с участием 41 автомобиля произошла под Новгородом.

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