КамАЗ скатился с пригорка на Алтае и повредил легковушки

КамАЗ скатился с пригорка 20 марта в Горно-Алтайске и повредил шесть автомобилей, сообщили в МВД по региону.

Происшествие случилось утром 20 марта на ул. Промышленной в Горно-Алтайске.

56-летний водитель КамАЗа оставил транспорт на пригорке и поставил на ручник. Также он выставил противооткатное устройство под передние колеса, а под задние насыпал золу.

Но из-за погоды грузовик скатился вниз, объяснили в ведомстве.

В итоге КамАЗ наехал на припаркованные Subaru Forester, Subaru Legacy и Lada Vesta. При этом Lada Vesta отбросило на стоящий рядом Hyndai Solaris, который откинуло на Mitsubishi ASX 1.8 и Nissan Almera.

Пострадавших нет.

Ранее массовая авария с участием 41 автомобиля произошла под Новгородом.