Камчатский экс-депутат за случайное убийство человека приговорен к ограничению свободы

Вынесен приговор бывшему депутату Камчатского законодательного собрания Игорю Редькину, который случайно застрелил человека из ружья, приняв того за медведя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю.

Суд признал политика виновным в незаконной охоте и убийстве по неосторожности. Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на один год за вычетом срока, который он находился под домашним арестом (3 месяца).

Следователи доказали, что Редькин не имел разрешения на охоту. Находясь на территории населенного пункта, который не относится к местам разрешенной охоты, 2 августа 2021 года застрелил бурого медведя. Он передвигался на снегоболотоходе и использовал тепловизор и карабин. Ущерб охотничьим ресурсам Камчатки оценили в 60 тыс. рублей, что считается крупным размером.

В дальнейшем Редькин приехал на возвышенность, расположенную в районе свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Там он через люк снегоболотохода с помощью карабина с тепловизионным прицелом обнаружил вероятную цель для поражения — она отображалась в виде светлой точки на темном фоне. Он три раза выстрелил в район свалки.

В результате, одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который находился на расстоянии около 274 м от Редькина. Мужчина в тот момент собирал металлолом. От полученного ранения он скончался в больнице.

После этого политик написал заявление о приостановлении членства в партии «Единая Россия» и отказался участвовать в выборах.

Игорь Редькин был депутатом Заксобрания Камчатского края с 2007 по 2021 годы. Также Редькин является совладельцем нескольких крупных компания региона. Известно, что одна из его организаций строила в центре Петропавловска-Камчатского пятизвездочный отель.