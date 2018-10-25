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Камнепады, размытые дороги, задержанные поезда: стихия отрезала юг России от внешнего мира

24 и 25 октября на юг России обрушилась стихия: горные реки из-за продолжительного ливня вышли из берегов, потоки смывают все на своем пути — автомобили, рекламные конструкции, уличные холодильники.

Стихия разрушила мост на юге России.
Стихия разрушила мост на юге России.
Росавтодор

Есть погибшие

«В результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи пострадали пять человек, двое из них погибли, троим пострадавшим оказана медицинская помощь, неизвестна судьба одного человека», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.

Также сообщалось об одной погибшей в результате паводка — жительнице села Кривенковское, которую, по неподтвержденным данным, смыло потоком воды, пишет yuga.ru.

Сели и камнепады

Отмечены многочисленные случаи камнепадов и схода селей на проселочные дороги, ведутся работы по расчистке, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи. Размыта федеральная трасса, на которую сошли сели. Обрушился 20-метровый участок моста.

Подтоплена больница

В Хосте подтопило территорию и первый этаж городской больницы № 3, пишет maks-portal.ru.

Смерч обрушил на Туапсе страшный ливень, затем двинулся по побережью Черного моря.

Губернатор Кубани объявил режим ЧС в Хостинском районе. Начата частичная эвакуация жителей.

Специалисты не могут приступить к восстановительным работам из-за непогоды.

Рекомендации автомобилистам

Власти рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок: по расчетам специалистов полноценное восстановление движения по федеральной трассе через пострадавшие от удара стихии районы может занять до двух суток.

Задержаны 16 поездов

16 пассажирских поездов задерживаются из-за ремонта путей под Туапсе. В их числе Адлер — Новосибирск.

В зоне подтопления оказались более 70 тысяч жителей Краснодарского края из более чем 30 населенных пунктов.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Краснодарском крае и Адыгее будут идти до выходных. Аэропорт Адлер пока работает, судя по сообщению пресс-службы сочинской администрации. Хотя 24 октября самолеты отправляли на запасной аэродром в Краснодар.

Запасы продовольствия

Имеющихся в Сочи запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения.

По предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.

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