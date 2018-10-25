Камнепады, размытые дороги, задержанные поезда: стихия отрезала юг России от внешнего мира

Есть погибшие
«В результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи пострадали пять человек, двое из них погибли, троим пострадавшим оказана медицинская помощь, неизвестна судьба одного человека», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб региона.
Также сообщалось об одной погибшей в результате паводка — жительнице села Кривенковское, которую, по неподтвержденным данным, смыло потоком воды, пишет yuga.ru.
Сели и камнепады
Отмечены многочисленные случаи камнепадов и схода селей на проселочные дороги, ведутся работы по расчистке, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи. Размыта федеральная трасса, на которую сошли сели. Обрушился 20-метровый участок моста.
Подтоплена больница
В Хосте подтопило территорию и первый этаж городской больницы № 3, пишет maks-portal.ru.
Смерч обрушил на Туапсе страшный ливень, затем двинулся по побережью Черного моря.
Губернатор Кубани объявил режим ЧС в Хостинском районе. Начата частичная эвакуация жителей.
Специалисты не могут приступить к восстановительным работам из-за непогоды.
Рекомендации автомобилистам
Власти рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок: по расчетам специалистов полноценное восстановление движения по федеральной трассе через пострадавшие от удара стихии районы может занять до двух суток.
Задержаны 16 поездов
16 пассажирских поездов задерживаются из-за ремонта путей под Туапсе. В их числе Адлер — Новосибирск.
В зоне подтопления оказались более 70 тысяч жителей Краснодарского края из более чем 30 населенных пунктов.
По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Краснодарском крае и Адыгее будут идти до выходных. Аэропорт Адлер пока работает, судя по сообщению пресс-службы сочинской администрации. Хотя 24 октября самолеты отправляли на запасной аэродром в Краснодар.
Запасы продовольствия
Имеющихся в Сочи запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения.
По предварительной оценке специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется около двух суток.