Отдых в валежнике: ураганом разнесло барнаульский пляж

Кругом разруха: как после урагана выглядит барнаульский пляж. Фото: Дмитрий в vk.com/incident_brn. Кругом разруха: как после урагана выглядит барнаульский пляж. Фото: Дмитрий в vk.com/incident_brn. Кругом разруха: как после урагана выглядит барнаульский пляж. Фото: Дмитрий в vk.com/incident_brn. Кругом разруха: как после урагана выглядит барнаульский пляж. Фото: Дмитрий в vk.com/incident_brn. Кругом разруха: как после урагана выглядит барнаульский пляж. Фото: Дмитрий в vk.com/incident_brn. Кругом разруха: как после урагана выглядит барнаульский пляж. Фото: Дмитрий в vk.com/incident_brn.

На снимках видно, что сильный ветер сломал и повалил деревья. Также унесло и помяло туалеты. Раскуроченные кабинки валяются на территории пляжа.

Кроме того, ураган унес и частично разрушил шезлонги. Однако судя по фотографиям, барнаульцев не испугали последствия стихии. На следующий день после урагана на пляже было немало людей.

Напомним, в Барнауле городской пляж открыли в субботу, 23 июня.

Altapress.ru писал, что ураган также разрушил барнаульскую Рублевку: деревья повредили заборы и упали на участки.