Отдых в валежнике: ураганом разнесло барнаульский пляж

Ураган, обрушившийся на Барнаул 23 июня, серьезно разрушил городской пляж, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул". Правда последствия стихии не испугали желающих отдохнуть у реки.
На снимках видно, что сильный ветер сломал и повалил деревья. Также унесло и помяло туалеты. Раскуроченные кабинки валяются на территории пляжа.
Кроме того, ураган унес и частично разрушил шезлонги. Однако судя по фотографиям, барнаульцев не испугали последствия стихии. На следующий день после урагана на пляже было немало людей.
Напомним, в Барнауле городской пляж открыли в субботу, 23 июня.
Altapress.ru писал, что ураган также разрушил барнаульскую Рублевку: деревья повредили заборы и упали на участки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.