Ураган разрушил барнаульскую Рублевку

Поваленные деревья и сломанные заборы: как после урагана выглядит барнаульская Рублевка. Фото: Марина Шкуринская для altapress.ru. Поваленные деревья и сломанные заборы: как после урагана выглядит барнаульская Рублевка. Фото: Алиса Неустроева в vk.com/incident_brn. Поваленные деревья и сломанные заборы: как после урагана выглядит барнаульская Рублевка. Фото: Марина Шкуринская для altapress.ru.

На кадрах видно, что дорогу перегородили большие сломанные сосны. По словам очевидцев, в некоторых местах ветер порвал кабель. Также деревья разрушили заборы, кругом валяются куски кирпича.

Упавшая сосна повредила автомобиль, припаркованный рядом с домом. О пострадавших не сообщается.

Справка

Барнаульской Рублёвкой называют жилой массив с обеих сторон Змеиногорского тракта, между санаториями "Барнаульский" и "Обь". С нечетной стороны она простирается до обрыва берега Оби, захватывает улицы Вешнюю, Лесогорскую, Горнолыжную и другие. С четной стороны ее поджимает ленточный бор.

Цена квадратного метра здесь достигает около 100 тыс. рублей против среднегородских 43 тыс. рублей.