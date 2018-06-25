Ураган разрушил барнаульскую Рублевку

Барнаульская Рублевка серьезно пострадала от шторма, который обрушился на город вечером 23 июня. Ветер повалил деревья и повредил заборы, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно, что дорогу перегородили большие сломанные сосны. По словам очевидцев, в некоторых местах ветер порвал кабель. Также деревья разрушили заборы, кругом валяются куски кирпича.
Упавшая сосна повредила автомобиль, припаркованный рядом с домом. О пострадавших не сообщается.
Справка
Барнаульской Рублёвкой называют жилой массив с обеих сторон Змеиногорского тракта, между санаториями "Барнаульский" и "Обь". С нечетной стороны она простирается до обрыва берега Оби, захватывает улицы Вешнюю, Лесогорскую, Горнолыжную и другие. С четной стороны ее поджимает ленточный бор.
Цена квадратного метра здесь достигает около 100 тыс. рублей против среднегородских 43 тыс. рублей.
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