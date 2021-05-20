Карету скорой помощи смяло в смертельном ДТП на алтайской трассе

Авария случилась около 4:55 на 200 км автодороги Чуйского тракта Первомайского района, рассказали в краевой ГИБДД.
Водитель, мужчина 1984 года рождения, за рулем Toyota Hilux ехал со стороны Новосибирска, когда столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем скорой.
От удара УАЗ отбросило в правый кювет и перевернуло.
Пассажир скорой, мужчина 1988 года рождения, погиб на месте.
Оба водителя и еще один пассажир УАЗ, женщина 1982 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
На месте аварии сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.