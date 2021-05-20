Карету скорой помощи смяло в смертельном ДТП на алтайской трассе

Утром 20 мая на трассе между Зудилово и Белоярском при движении в сторону Барнаула произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Сообщается, что погиб фельдшер.

Авария случилась около 4:55 на 200 км автодороги Чуйского тракта Первомайского района, рассказали в краевой ГИБДД.

Водитель, мужчина 1984 года рождения, за рулем Toyota Hilux ехал со стороны Новосибирска, когда столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем скорой.

От удара УАЗ отбросило в правый кювет и перевернуло.

Разбитая скорая помощь. «Инцидент Барнаул»

Пассажир скорой, мужчина 1988 года рождения, погиб на месте.

Оба водителя и еще один пассажир УАЗ, женщина 1982 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

На месте аварии сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.