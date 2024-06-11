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Картины из мусора показали в столичном музее

В Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ показали картины из вторсырья.

Для создания картин творцы использовали бумажные упаковки, картон, бутылки и стаканчики из пластика, полиэтиленовые пакеты, одноразовые столовые приборы и проч.

Посетителям предлагается проголосовать за лучший арт-объект, указывает Lenta.ru.

Ранее древнеримскую скульптуру внезапно откопали на парковке.

Находку сделали во время создания парковки возле города Стамфорд. Водитель экскаватора работал на строительной площадке, когда заметил в земле кусок мрамора с человеческими чертами.

Оказалось, что мраморная голова — это часть древнеримского бюста. Специалисты датировали его I-II веком нашей эры.

Парковка находится возле резиденции герцогов Эксетер. Предполагают, что бюст мог привезти девятый граф Эксетер, который несколько раз ездил в Италию и привозил оттуда многочисленные артефакты.

Определить, сколько времени скульптура провела в земле, экспертам не удалось.

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