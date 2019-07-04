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Происшествия

Кассир обменника взяла 41 млн рублей у столичного бизнесмена и скрылась через окно

Московские полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве на 41 млн рублей, сообщает АГН «Москва»

Кассовый аппарат.
Кассовый аппарат.
СС0

Выяснилось, что директор организации решил перевести 41 млн рублей в доллары и с сотрудниками службы инкассации прибыл в обменный пункт, расположенный на первом этаже пятиэтажки в Елисеевском переулке.

Кассир пункта пересчитала 41 млн рублей и, оставив деньги в кассе, попросила предпринимателя и инкассаторов выйти из помещения — подождать снаружи. Женщина сказала, что нужной суммы в долларах нет, и валюту должны привезти по заказу.

Потерпевший прождал два часа, после чего попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой изнутри, на звонки и стук никто не отвечал.

Тогда директор обошел здание и обнаружил, что окно пункта, выходящее во двор, открыто, а в помещении никого нет.

Ущерб составил 41 млн рублей. Кассир объявлена в розыск.

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