Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Кассир российского банка украла 10 млн рублей и «покутила» в онлайн-казино

Сотрудница «Запсибокомбанка» из Нефтеюганска украла из кассы финансового учреждения 10 млн рублей и скрылась.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Женщину уже задержали. Но украденных денег при ней не оказалось, пишет ura.ru. В УМВД ХМАО факт кражи подтвердили, но сумму украденного уточнять не стали.

«Часть денег у женщины уже изъяли, все потратить она не успела», — добавил источник агентства из числа силовиков.

Он же сообщил, что сотрудница банка большую часть украденных денег потратила в онлайн-казино. «Ее план был в том, чтобы сделать крупную ставку, выиграть, а утром вернуть украденное, оставшись с прибылью. Но что-то пошло не так», — иронизирует инсайдер.

Возбуждено уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость