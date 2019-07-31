Кассир российского банка украла 10 млн рублей и «покутила» в онлайн-казино

Сотрудница «Запсибокомбанка» из Нефтеюганска украла из кассы финансового учреждения 10 млн рублей и скрылась.

Женщину уже задержали. Но украденных денег при ней не оказалось, пишет ura.ru. В УМВД ХМАО факт кражи подтвердили, но сумму украденного уточнять не стали.

«Часть денег у женщины уже изъяли, все потратить она не успела», — добавил источник агентства из числа силовиков.

Он же сообщил, что сотрудница банка большую часть украденных денег потратила в онлайн-казино. «Ее план был в том, чтобы сделать крупную ставку, выиграть, а утром вернуть украденное, оставшись с прибылью. Но что-то пошло не так», — иронизирует инсайдер.

Возбуждено уголовное дело.