3 мая
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Происшествия

Кассира из Барнаула будут судить за продажу алкоголя 16-летнему подростку

40-летняя женщина из Барнаула продала 16-летнему юноше алкоголь, не узнав его возраст, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Продавец не спросила у покупателя документ и не удостоверилась, что ему уже можно пить алкоголь, продав три бутылки спиртного.

Это удалось выяснить полиции во время профилактического мероприятия.

Оказалось, это не первое нарушение продавщицы. Ранее ее уже привлекали к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

На женщину завели уголовное дело. Ей могут грозить либо обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до четырех лет.

Ранее в Общественной палате предложили запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.

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