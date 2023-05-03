Кассира из Барнаула будут судить за продажу алкоголя 16-летнему подростку

Продавец не спросила у покупателя документ и не удостоверилась, что ему уже можно пить алкоголь, продав три бутылки спиртного.
Это удалось выяснить полиции во время профилактического мероприятия.
Оказалось, это не первое нарушение продавщицы. Ранее ее уже привлекали к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему.
На женщину завели уголовное дело. Ей могут грозить либо обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до четырех лет.
Ранее в Общественной палате предложили запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года.