В администрации Барнаула рассказали, будут ли продавать алкоголь на 9 мая

Руководителям предприятий розничной торговли рекомендуют не продавать алкоголь и пиво в День Победы в Барнауле с 9:00 утра до 21:00 вечера.

День Победы в Барнауле.

Несмотря на не строгий характер меры, торговые точки традиционно не продают алкоголь и пиво в этот день.

Постановление о рекомендации подписал глава города Вячеслав Франк.

Подобные ограничения вводят для обеспечения порядка в общественных местах, где люди массово собираются на празднование.

Ранее власти Барнаула рассказали, как в городе отпразднуют Первое мая и День Победы.

На Первомай основные праздничные мероприятия пройдут на набережной Оби. Перед горожанами выступят творческие коллективы, а вечером запустят праздничный салют.

День Победы в Барнауле откроет церемония возложения цветов с участием ветеранов Великой Отечественной войны на Мемориале Славы. На сцене площади Сахарова устроят большой концерт. А кульминацией праздника станет фейерверк «Греми, салют Победы!».