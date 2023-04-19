19 апреля
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Жизнь

Власти Барнаула рассказали, как в городе отпразднуют Первое мая и День Победы

Власти Барнаула утвердили план празднования в городе Дня весны и труда и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Как в Барнауле встретят Первое мая?

Основные праздничные мероприятия пройдут на набережной Оби. Перед горожанами выступят различные творческие коллективы.

Неподалеку в Нагорном парке состоится церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести».

Вечером с акватории Оби запустят праздничный салют.

Праздник, шарики в небе.
Праздник, шарики в небе.
CC0

Как пройдет празднование Дня Победы?

В преддверии Дня Победы в Барнауле организуют выездные концертные программы «Поем всем двором» и покажут торжественные концерты по месту проживания участников Великой Отечественной войны.

В течение нескольких дней в городе будут проходить всероссийские акции «Вахта Памяти», «Дорога к обелиску», «Георгиевская ленточка», «Синий платочек».

День Победы в Барнауле откроет церемония возложения цветов с участием ветеранов Великой Отечественной войны на Мемориале Славы. Дополнительно власти города планируют устроить традиционный легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».

Большой концерт устроят на сцене площади Сахарова. А кульминацией праздника станет фейерверк «Греми, салют Победы!».

Ранее стало известно, как украсят город ко Дню Победы.

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