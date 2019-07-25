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Происшествия

Кассира, сбежавшую с 41 млн рублей, объявили в федеральный розыск

Правоохранители объявили в федеральный розыск сотрудницу пункта обмена валюты в центре Москвы, которая похитила у клиента 41 млн рублей и сбежала, сообщает РИА Новости.

Кассовый аппарат.
Кассовый аппарат.
СС0

По данным пресс-службы московской полиции, в пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор одной из фирм вместе с инкассаторами, чтобы обменять 41 млн рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги и сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице.

Ранее сообщалось, что потерпевший прождал два часа, после чего попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой изнутри, на звонки и стук никто не отвечал.

Тогда директор обошел здание и обнаружил, что окно пункта, выходящее во двор, открыто, а в помещении никого нет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, преступнице грозит до 9 лет колонии.

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