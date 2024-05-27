Власти Папуа - Новой Гвинеи решают, запрашивать ли помощь международного сообщения в связи с природной катастрофой.

Дело в том, что в Папуа - Новой Гвинее более 670 человек могли погибнуть в результате мощного оползня, указывает "Интерфакс".

Оползень сошел 24 мая. И затопил 150 домов, учреждений и предприятий. сообщает Associated Press. Произошедшее назвали природной катастрофой.

Глубина завалов составляет от шести до восьми метров.

Ранее оплывина накрыла дома в Алма-Ате. Произошел порыв трубы холодного водоснабжения. И на жилые дома сошла оплывина объемом 3200 кубометров.

Жителей ближайших домов эвакуировали. На месте работают психологи.

Также после схода оползня в Китае пропали без вести почти 50 человек. Военные и гражданские спасатели эвакуировали более 500 человек из пострадавшего от оползня района.

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