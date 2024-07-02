"Берилл" сорвал двери, окна и крыши в домах после того, как обрушился на остров Карриаку в Гренаде, указывает "МК".
Один человек погиб.
Всего за полчаса остров был сровнен с землей. Улицы усеяны обувью, деревьями, оборванными линиями электропередач и другим мусором. Банановые деревья сломаны пополам, на зеленых пастбищах лежат мертвые коровы.
Первоначально поступали сообщения о серьезном ущербе, но связь в основном была отключена. Потому не исключено, что количество жертв увеличится.
Введено чрезвычайное положение.
Поздно вечером в понедельник скорость ветра в урагане усилилась до 260 км/ч — более 72 м/с.
Ранее разрушительный ураган «Эдгар» накрыл Москву.
Почему урагану дали имя "Эдгар"
Выбор имени для урагана метеорологи выбирают случайным образом, никакого смысла не вкладывается. Делается это для удобства упоминания в сообщениях и сводках.
Имена ураганам дают, когда скорость ветра превышает 60 метров в секунду, что и произошло в Москве.
Самое важное - в нашем Telegram-канале