Разрушительный ураган «Эдгар» накрыл Москву: как это было

В Москве прошел мегаураган "Эдгар", унесший за собой по меньшей мере две жизни. Altapress.ru расскажет о последствиях стихии.

Почему урагану дали имя "Эдгар"

Выбор имени для урагана метеорологи выбирают случайным образом, никакого смысла не вкладывается. Делается это для удобства упоминания в сообщениях и сводках.

Имена ураганам дают, когда скорость ветра превышает 60 метров в секунду, что и произошло в Москве.

Как все началось

Гидрометцентр сообщил, что в Москве должен пройти суперливень, который должен накрыть столицу и может сопровождаться смерчами. Предполагали, что сильный дождь с ветром начнется уже около двух часов ночи и продлится до вечера. Штормовое предупреждение было выпущено с 3 до 22 часов 20 июня. Ночь прошла практически без осадков, и утром москвичи увидели солнце. Однако к полудню на западе погода начала хмуриться. Москву накрыл ливень с порывами ветра до 22м/с.

Многие водители, которых дождь застал за рулем, вынуждены были прекратить движение.

Сообщения о пострадавших начали поступать практически сразу.

Ураган. Unsplash

Последствия

Два человека погибли и 18 пострадали во время урагана в Москве, сообщили в МЧС региона.

В Москве был 10-балльный шторм. Дерево насмерть придавило прохожего. Еще один человек погиб на 2-й Бауманской улице на стройплощадке МГТУ в результате обрушения лесов из-за ветра.

Повреждены более 300 автомобилей. Ветер повалил в городе более 700 деревьев. Мощный ветер свалил дерево на Заповедной улице, когда жительница квартиры снимала последствия непогоды. В итоге дерево выбило стекла, а оконные рамы оказались на земле.

Среди пострадавших есть дети.

Ранее сообщалось о шкваловом вороте в Рубцовске.

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