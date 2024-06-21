Разрушительный ураган «Эдгар» накрыл Москву: как это было

Почему урагану дали имя "Эдгар"
Выбор имени для урагана метеорологи выбирают случайным образом, никакого смысла не вкладывается. Делается это для удобства упоминания в сообщениях и сводках.
Имена ураганам дают, когда скорость ветра превышает 60 метров в секунду, что и произошло в Москве.
Как все началось
Гидрометцентр сообщил, что в Москве должен пройти суперливень, который должен накрыть столицу и может сопровождаться смерчами. Предполагали, что сильный дождь с ветром начнется уже около двух часов ночи и продлится до вечера. Штормовое предупреждение было выпущено с 3 до 22 часов 20 июня. Ночь прошла практически без осадков, и утром москвичи увидели солнце. Однако к полудню на западе погода начала хмуриться. Москву накрыл ливень с порывами ветра до 22м/с.
Многие водители, которых дождь застал за рулем, вынуждены были прекратить движение.
Сообщения о пострадавших начали поступать практически сразу.
Последствия
Два человека погибли и 18 пострадали во время урагана в Москве, сообщили в МЧС региона.
В Москве был 10-балльный шторм. Дерево насмерть придавило прохожего. Еще один человек погиб на 2-й Бауманской улице на стройплощадке МГТУ в результате обрушения лесов из-за ветра.
Повреждены более 300 автомобилей. Ветер повалил в городе более 700 деревьев. Мощный ветер свалил дерево на Заповедной улице, когда жительница квартиры снимала последствия непогоды. В итоге дерево выбило стекла, а оконные рамы оказались на земле.
Среди пострадавших есть дети.
Ранее сообщалось о шкваловом вороте в Рубцовске.
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