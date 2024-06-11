Недавно над Рубцовском прошло необычное явление . Судя по фото, над городом висел шкваловый ворот. Altapress.ru рассказывает, что это за явление и какие последствия он несет за собой.

Что такое шкваловый ворот

Шкваловый ворот образуется, когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивают облака в такую интересную форму. Шкваловый ворот нередко путают с торнадо, однако ворот не оставляет после себя таких серьезных разрушений. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра — свыше 20 м/с.

Сообщается, что рубцовчане были шокированы внезапной смены погоды.

Не вспомню таких сильных гроз в своем городе, без каких-либо прогнозов выросли такие структуры, — поделился житель Рубцовска Евгений Храпко.

Последствия

Тогда в Рубцовске после буйства стихии упало дерево прямо на жилой дом. Ветки перегородили вход в подъезд и жителям пришлось оттаскивать все вручную.

Дерево таких же размеров упало на пешеходную дорожку возле рубцовского военкомата чуть не задавив женщину.

Одна из улиц покрылась лужами, что добираться оставалось только вплавь. Линевок на улице Краснознаменская крайне мало.

Нашествие стихии

И вот свежие фото из Рубцовска. А также комментарий очевидца Евгения Храпко.

"За 40 км видел чем-то схожее с облачным рулоном, все оказалось довольно интереснее. Эта гроза проделала долгий путь из города Аксу, Павлодарская область, Казахстан. Примерно такое же расстояние, что и до Барнаула. Сформировалась мощная гроза уже в два часа ночи и добралась до Рубцовска. За шкваловым воротом стреляли молнии, слегка залило город. На фото, вы можете увидеть какая была грозовая активность", — рассказал Евгений.

Также сообщалось, какие последствия за собой понес шкваловый ворот в Барнауле.

С 10 июня в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Во второй половине дня 10 июня, сутки 11 июня и ночью 12 июня ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 18-23 м/м, при грозах местами шквалы 25-27 м/с.

На момент публикации в Барнауле — затишье. Но совсем скоро все может измениться.

Как себя вести

Если по прогнозу ожидается шквалистый ветер или ураган, на улицу лучше не выходить, но если такой возможности нет, то по улицам населенного пункта нужно передвигаться, соблюдая ряд правил.

При этом все окна должны быть плотно закрыты, с незастекленных балконов и лоджий нужно убрать тяжелые и незакрепленные предметы, которые могут упасть вниз при ветре. МЧС предупреждает, что если скорость ветра достигает критической отметки, нежелательно даже внутри помещения находиться вблизи окон.

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