Так, в Telegram-канале "Атмосферные явления Алтая" появились снимки надвигающейся грозы в Рубцовске 8 июня. По всей вероятности, это шкваловый ворот.

О явлении

Необычные тучи, которые тогда появились перед барнаульским штормом, называют "шкваловым воротом" или "грозовым валом". Он образуется когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивают облака в такую интересную форму.

"Шкваловый ворот" нередко путают с торнадо. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра.

Ранее сообщалось, что барнаульцы делятся впечатляющими фото начинающейся грозы над городом.

Также сообщалось, что охотники за грозой появились в Барнауле. Есть охотники за торнадо, авророй, привидениями. А в Барнауле появились охотники за грозой. Во время этого явления над городом многие зачехлили окна, спасаясь от шквалистого ветра в квартирах. И пропустили разгул стихии.

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