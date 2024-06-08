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Жизнь

Барнаульцы делятся впечатляющими фото начинающейся грозы над городом

Барнаульцы делятся замечательными снимками грозы над городом.

Ночная гроза над Барнаулом.
Ночная гроза над Барнаулом.
Кристина Тарасова

И делятся фото в Telegram-канале "Атмосферные явления Алтая".

Эти снимки сделаны из центра Барнаула. Так выглядит ночная зарница 7 июня.

Ранее сообщалось, что охотники за грозой появились в Барнауле. Есть охотники за торнадо, авророй, привидениями. А в Барнауле появились охотники за грозой. Во время этого явления над городом многие зачехлили окна, спасаясь от шквалистого ветра в квартирах. И пропустили разгул стихии.

Но не все. Бесстрашный корреспондент altapress.ru решил оставить снимки ночного неба с занимающейся грозой на память. И показать, как небесная канцелярия наводила порядок в погодном расписании.

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