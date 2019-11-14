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Происшествия

Катастрофа: затопило 80% Венеции. Очевидцы делятся фото и видео

Вода в Венеции из-за сильных дождей поднялась до рекордной отметки за последние 53 года — 187 см, пишет The Guardian. Затопило более 80% города. Один человек погиб.

Каналетто и искусство Венеции.
Каналетто и искусство Венеции.
CCO

Из-за сильных дождей угроз на юге Италии объявили наивысший уровень опасности. Перестали работать школы, детские сады и городские парки.

В Венеции заступлены улицы, собор и Площадь Святого Марка, а также площадь Сан-Марко, сообщает Reuters. Подтоплены части дворца герцога Андреа Гритти.

Ситуация с погодой, скорее всего, не улучшится в ближайшие дни.

Мэр города назвал происходящее «настоящей катастрофой» и «раной, которая навсегда оставит след». Жителей попросили не выходить на улицу.

Некоторым людям приходится забираться в дома через окна, пишет polit.ru. Очевидцы происходящего делятся фото и видео в соцсетях.

Береговая охрана поставила дополнительные лодки для водной скорой помощи.

Венеция располагается на островах в лагуне Адриатического моря. Вода там чаще всего поднимается осенью и весной. Критическим уровнем считается 130 см. В этот раз наводнению поспособствовали не только дожди, но и ветер с моря.

Чтобы бороться с наводнениями в Венеции строили систему специальных дамб и барьеров «Моисей». В 2015 году «Российская газета» сообщала, что разработка имеет несовершенства и дефекты, а также не защищает Площадь Святого Марка.

Власти знали об этом, но не нашли денег для дополнительных работ. ТАСС сообщает, что «Моисей» еще не окончательно введен в строй.

Ранее исследователи предупредили, что по всему миру возрастет количество наводнений. Как пишут ученые, шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях планеты, что в свою очередь приведёт к наводнениям.

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