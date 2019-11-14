Катастрофа: затопило 80% Венеции. Очевидцы делятся фото и видео

Из-за сильных дождей угроз на юге Италии объявили наивысший уровень опасности. Перестали работать школы, детские сады и городские парки.
В Венеции заступлены улицы, собор и Площадь Святого Марка, а также площадь Сан-Марко, сообщает Reuters. Подтоплены части дворца герцога Андреа Гритти.
Ситуация с погодой, скорее всего, не улучшится в ближайшие дни.
Photos from Venice’s worst flooding in 50 years are truly terrible. And an even higher tide is on the way. pic.twitter.com/2bFyoLUc4r— Helen Kennedy (@HelenKennedy) 13 ноября 2019 г.
Мэр города назвал происходящее «настоящей катастрофой» и «раной, которая навсегда оставит след». Жителей попросили не выходить на улицу.
Некоторым людям приходится забираться в дома через окна, пишет polit.ru. Очевидцы происходящего делятся фото и видео в соцсетях.
Береговая охрана поставила дополнительные лодки для водной скорой помощи.
Венеция располагается на островах в лагуне Адриатического моря. Вода там чаще всего поднимается осенью и весной. Критическим уровнем считается 130 см. В этот раз наводнению поспособствовали не только дожди, но и ветер с моря.
Venice residents and tourists waded through the floodwaters that have taken over much of the lagoon city. People were warned of the rising water with sirens and nursery schools were closed as a precaution. https://t.co/9Cg6PPseIa pic.twitter.com/Ndp4KcNCvJ— ABC News (@ABC) 13 ноября 2019 г.
Чтобы бороться с наводнениями в Венеции строили систему специальных дамб и барьеров «Моисей». В 2015 году «Российская газета» сообщала, что разработка имеет несовершенства и дефекты, а также не защищает Площадь Святого Марка.
Власти знали об этом, но не нашли денег для дополнительных работ. ТАСС сообщает, что «Моисей» еще не окончательно введен в строй.
Ранее исследователи предупредили, что по всему миру возрастет количество наводнений. Как пишут ученые, шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях планеты, что в свою очередь приведёт к наводнениям.