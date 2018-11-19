Исследователи предупредили, что по всему миру возрастет количество наводнений

Половина годовой нормы осадков на Земле выпадает в течение всего 12 дней, свидетельствуют результаты нового исследования ученых, которые проанализировали данные метеостанций со всего мира. Новое исследование показывает, что количество наводнений возрастет.

В дальнейшем ситуация только ухудшится, уверены исследователи. Уже к концу века климатические модели изменятся настолько, что этот период сократится до 11 дней, что повлечет за собой еще большие наводнения и соответствующий ущерб.

Ученые были потрясены результатами.

Они использовали данные 185 наземных станций за период с 1999 по 2014 годы, когда изменения можно было отследить на основе данных спутника, который измеряет тропические осадки. Большинство этих станций находятся в Северной Америке, Евразии и Австралии, пишет mail.ru.

Исследование было поддержано Министерством энергетики и Национальным научным фондом США, а результаты опубликованы в журнале «Геофизические исследования».

В ближайшие 25 лет

Ранее сообщалось, что в ближайшие 25 лет из-за глобального потепления десятки миллионов человек пострадают от наводнений.

По мнению исследователей, наводнения угрожают Центральной Европе, Африке, Центральной и Северной Америке. А в Азии от воды сильнее всего пострадают жители Индии, Пакистана, Индонезии и Китая.

Как пишут ученые, шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях планеты, что в свою очередь приведёт к наводнениям. Как отмечают специалисты, в США и Канаде число людей, которые находятся в этой зоне риска, вырастет со 100 тысяч до миллиона, в Китае — достигнет отметки в 55 миллионов человек.