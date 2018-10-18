«Керченский Беслан». Студенты сняли на видео моменты стрельбы в политехе

Следователи начали восстанавливать картину массового убийства в политехническом колледже в Керчи, произошедшего 17 октября, сообщает « Лента.ру ». По последним данным, погибли 15 студентов и 5 преподавателей. Более 60 ранено.

Сумка со взрывчаткой

Предварительно, около 12:20, с началом большой перемены, 18-летний ученик выпускного (четвертого) курса Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку и вышел. В сумке находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).

Отойдя от дверей, он вытащил из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу и открыл огонь по находившимся в помещении людям.

Впоследствии выяснилось, что мощность СВУ составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет «РГ».

Стрелял прицельно

Пользуясь паникой, он поднялся на второй этаж, где прицельно застрелил в рабочих кабинетах завуча и одного из педагогов. Очевидцы рассказывают, что во время стрельбы для усиления паники Росляков использовал несколько петард или самодельных пиротехнических устройств, сообщает Керчь.ФМ. Эту информацию должны подтвердить эксперты.

Произведя около 20 выстрелов, злоумышленник покончил с собой в библиотеке. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

Моменты стрельбы сняли на видео

Во время стрельбы некоторые ученики колледжа снимали на мобильные телефоны видео происходящего. При просмотре видеоряда слышны звуки выстрелов, крики. Общая паника. Испуганные дети пытаются покинуть здание. Одна девочка быстро сообразила, как нужно убежать с места происшествия. Спаслась сама и вывела подругу. Только после этого у девочки началась истерика.

Спрятались в каморке

«Я сидел в кабинете, когда прозвучал громкий взрыв на первом этаже. Мы спрятались в каморке. А наш куратор хотела закрыть дверь, и, когда она вышла, ее застрелили. Вышли минут через 15, когда все прекратилось», — рассказал студент колледжа Данила.

По словам учащихся, первыми начали спасать пострадавших сотрудники ГАИ. Еще до прибытия первых машин «скорой помощи» они останавливали частные машины и просили водителей отвезти раненых в городскую больницу.

Военных стянули к месту трагедии

Вскоре после ЧП к Керченскому политехническому колледжу подъехали БТРы и военные с автоматами.

Тела всех погибших в керченском колледже увезли в морг. Рядом с морфологическим корпусом всю ночь дежурила полиция. На 06:00 18 октября опознаны тела всех погибших.

С очевидцами и родственниками погибших и пострадавших работают специалисты — самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Крым с группой медиков и психологов.

Самолет МЧС с медиками прибыл в Крым. twitter.com/mchs_crimea

Переписка в соцсети свидетеля ЧП

В сети есть переписка непосредственного свидетеля кровавых событий: «Он зашел с ружьем и начал всех расстреливать. Я был в кабинете, а он в коридоре. Мы с одногруппниками подошли к двери, один парень попробовал выйти, но тут же резко забежал обратно. Говорит: „Там типуля (пацан) с ружьем!“ Куратор вышла из кабинета, и он ей выстрелил в живот. А типуля этот, кстати, приходил в пятницу в „Сокол“ (оружейный магазин), купил 150 патронов с картечью. Я тогда еще спросил: зачем? Он ответил, что просто хочет пострелять по мишеням», публикует переписку «МК».

Безопасность «для галочки»

Преподаватель политеха рассказал о мерах безопасности в учебном заведении.

В колледже есть металлоискатели, рамки, турникет, но это все «для галочки», считает преподаватель. Система безопасности не работает нормально. Нет решеток на первых этажах, периметр не охраняется. Преподаватель назвал систему безопасности заведения «проходным двором».

На охране была одна женщина — Наталья Паникоровская, которая стала первой жертвой стрелка. Пуля попала в ногу, но даже раненая она помогала выводить детей из здания. Вахтершу спасла тумбочка, она сейчас в больнице с огнестрельным ранением.

«Хорошист»

Устроивший кровавую бойню в колледже учился на «хорошо» и «отлично». Особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал. Мотивы действий керченского стрелка пока неизвестны.

В квартире, где проживал Росляков, следователи изъяли компьютеры.

Мать стрелка спасала раненых

Мать Рослякова Галина работает в местной больнице. Именно она принимала раненых после бойни. По некоторым данным, когда полицейские сообщили ей, что убийцей явился ее сын, женщине стало плохо. Когда ее привели в чувство, она пыталась выпрыгнуть в окно. Полицейские ее остановили.

Траур

17 октября в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв и прозвучали выстрелы. Погибли 20 человек, более 60 ранены. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что общественность будет проинформирована о результате работы спецслужб и правоохранительных органов по раскрытию преступления в Керчи.

В Керчи введен режим ЧС.

В Крыму объявлен трехдневный траур.