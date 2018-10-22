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Керченский стрелок перед нападением закопал сейф и сжег свои вещи

Студент Владислав Росляков перед нападением на керченский колледж сжег свои личные вещи и закопал сейф на пустыре, сообщает РЕН ТВ.

В Керченском колледже произошел взрыв.
В Керченском колледже произошел взрыв.
Керчь.фм.

Росляков сжег свои вещи на полигоне, на котором тренировал навыки в стрельбе. В числе сожженных предметов оказались фотографии, тетради, носители информации и религиозная литература.

Злоумышленник закопал на пустыре сейф. Есть вероятно, что его содержимое может дать представление о мотивах убийцы и причинах трагедии.

Как произошло ЧП?

17 октября в Керчи в местном политехническом колледже прогремел врыв и прозвучали выстрелы. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа.

Нападение устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения.

После того, как взорвал бомбу и расстрелял студентов колледжа, он покончил с собой в библиотеке.

Изначально правоохранители возбудили дело по статье о теракте, однако в последующем переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Сам преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.

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