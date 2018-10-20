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Керченский стрелок купил оружие на украденные у бабушки деньги

Владислав Росляков, устроивший массовое убийство в Керченском политехническом колледже, купил оружие и боеприпасы на украденные у родственников деньги, пишет «Комсомольская правда».

В Керченском колледже произошел взрыв.
В Керченском колледже произошел взрыв.
Керчь.фм.

«Комсомольская правда» сообщает, что студенту нужно было около 50 тысяч рублей на покупку боекомплекта. По данным «Би-би-си», ему требовалось не менее 38,0 тысяч рублей: около 20 тысяч рублей стоило турецкое помповое ружье Hatsan, 5,4 тысячи рублей на 150 патронов, и около 13,5 тыс. на получение лицензии.

Бабушка керченского стрелка рассказала «Комсомолке», что за день до трагедии к ней пришел внук и забрал почти все свои детские фото. После его ухода пропали все «похоронные» сбережения. «Рядом с фотоальбомом в косметичке у меня хранились 20 тысяч. Внук знал про них. Может быть, взял, когда забирал фотографии», — сказала женщина.

Она также предположила, что внук мог продать старый мотоцикл отца, который много лет стоял без дела в гараже.

В отделениях микрозаймов Керчи сообщили, что денег парню не выдавали и он слишком молод для получения кредита.

На данный момент не известно, был ли у студента источник дохода. Владислав жил с матерью, которая работала санитаркой в онкоцентре в Керчи и получала 14 тысяч рублей в месяц. Семья жила бедно и накопила две тысячи долгов за коммуналку за прошлый месяц, пишет издание.

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. 20 человек погибли, десятки пострадали, пятеро в коме. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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