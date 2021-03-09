Киллер из банды Паши Цветомузыки пойдет под суд

Киллер Вячеслав Исминдиров, состоявший в 90-е в банде авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), пошел под суд за убийство авторитета Анатолия Артюшкова (Артюшок), сообщает РЕН ТВ .

По версии следствия, Исминдиров принял участие в криминальной войне, развернувшейся в Красноярском крае в 1997 году.

Тогда группировки Артюшка и Паши Цветомузыки делили между собой сферы влияния. Цветомузыка решил устранить конкурента.

21 июля 1997 года Артюшка застрелили на автостоянке.

Задержать Исминдирова удалось лишь в январе 2018 года в Польше, пишет Lenta.ru. В июне прошлого года киллера экстрадировали в Россию.

Летом 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно за организацию покушения на авторитета Вилора Струганова по кличке Паша Цветомузыка. Покушение оказалось инсценировкой.

О Цветомузыке

Паша Цветомузыка известен как участник «алюминиевых войн» 1990-х годов. По обвинению в убийстве криминального авторитета Юрия Толмачева в 1994 году суд признал Струганова невиновным.

Предыдущий срок Струганов отбывал за организацию двух взрывов в Красноярске, после чего был освобожден из колонии в 2011 году.