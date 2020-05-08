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Жизнь

Названа главная ошибка экс-депутата, задержанного за убийства «в лихие 90-е» в Сибири

Член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев прокомментировал «Известиям» задержание красноярского бизнесмена Анатолия Быкова.

Анатолий Быков.
Анатолий Быков.
khakasia.info.

Напомним, 7 мая стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, входивших в преступную группу бизнесмена.

«Быков — предприниматель очень авторитетный, под стать методам, которые он использовал. Странно, что имея такую историю, он не уехал на ПМЖ куда-нибудь подальше, за границу. Очевидно, был уверен, что сюрпризов из прошлого быть уже не может. Но ошибся», — отметил Соловьев.

По его словам, арест экс-депутата — показатель, что преступления прошлых лет все же раскрываются: «Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет».

Примечательно, что летом 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к шести с половиной годам условно за организацию покушения на авторитета Вилора Струганова по кличке Паша Цветомузыка. Покушение оказалось инсценировкой.

В июле 2003 года Быков получил еще год за сокрытие следов убийства жителя Назарова Олега Губина в 1996 году, но попал под амнистию в зале суда.

После этого Быков скрываться не стал, наоборот — все эти годы занимал публичные должности.

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