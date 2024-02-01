Киллер расстрелял у дома бойца смешанных единоборств

Это произошло около его собственного дома, пишет Telegram-канал Mash Gor.

Неизвестный подкрался со спины к бойцу и 8 раз выстрелил из пистолета. Убийца стрелял шесть раз. Спортсмен скончался в больнице.

Объявлен план «Перехват», указывает Газета.Ru.

На месте ЧП работают криминалиста.

Ранее с простреленной головой нашли в поле судебного пристава. Его искали около суток.

В автомобиле пристава нашли отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку.

Возбуждено уголовное дело.

А киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава.

ЧП случилось около 19:00 местного времени у магазина "Магнит в Рязани. Косметик". Убит выстрелами в голову из автомата Калашникова.

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