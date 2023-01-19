Киллер застрелил вышедшего из магазина россиянина

Тот выходил из магазина. К зданию подъехал автомобиль, неизвестный открыл окно машины и выстрелил несколько раз из пистолета Макарова. И скрылся.

Мужчина скончался на месте ЧП, пишет Lenta.ru.

Правоохранители выясняют, кто «заказал» мужчину. Не исключено, что киллер застрелил случайную жертву. Ведется разбирательство.

Ранее киллер застрелил криминального авторитета в кресле на приеме у стоматолога. Между тем посмертно признали вором в законе криминального авторитета.