20 января
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Происшествия

Киллер застрелил вышедшего из магазина россиянина

В Иванове неизвестный застрелил 32-летнего мужчину, сообщает Telegram-канал 112.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Тот выходил из магазина. К зданию подъехал автомобиль, неизвестный открыл окно машины и выстрелил несколько раз из пистолета Макарова. И скрылся.

Мужчина скончался на месте ЧП, пишет Lenta.ru.

Правоохранители выясняют, кто «заказал» мужчину. Не исключено, что киллер застрелил случайную жертву. Ведется разбирательство.

Ранее киллер застрелил криминального авторитета в кресле на приеме у стоматолога. Между тем посмертно признали вором в законе криминального авторитета.

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