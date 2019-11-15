«Кинули кость»: возбуждено дело против судмедэксперта, выявившего алкоголь у 6-летнего мальчика

«Кинули, так сказать, нам кость. Но наше ходатайства отменили, потому что мы там видим 307-ю статью („Заведомо ложное заключение эксперта“) и два года в тюрьме», — приводит Life слова адвоката семьи погибшего ребенка Жанны Шмидт.
Сообщается также, что родные мальчика обвиняют судмедэксперта в превышении должностных полномочий.
Криминалист Сергей Насонов, проводивший экспертизу, ранее исключил ошибку в результатах анализа.
«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — говорил он в разговоре с Russia Today.
Что произошло
13 июля в селе Буйском Кировской области сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика на велосипеде на проселочной дороге.
При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме ребенка, пишет znak.com.
15 октября председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль и распорядился провести повторные экспертизы.
Полицейский проходит по делу как свидетель. В отделе информации и общественных связей УМВД России по Кировской области заявляли, водитель был трезв и пытался оказать ребенку первую помощь. У родных и свидетелей — другие сведения.
Подобная трагедия
Подобная трагедия произошла в 2017 году в подмосковной Балашихе. 23 апреля 2017-го автомобиль Hyundai насмерть сбил шестилетнего мальчика.
Первоначально в ходе экспертизы было заявлено, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
После общественного резонанса была назначена повторная экспертиза, которая установила, что в момент ДТП ребенок был трезв.
Виновница ДТП получила 2,5 года колонии, эксперта, нашедшего алкоголь в крови погибшего мальчика, приговорили к исправительным работам. На днях виновница ДТП освободилась.