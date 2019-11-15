«Кинули кость»: возбуждено дело против судмедэксперта, выявившего алкоголь у 6-летнего мальчика

Следователи СУ СКР по Кировской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении судмедэксперта, который выявил алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего при ДТП с участием полицейского.

«Кинули, так сказать, нам кость. Но наше ходатайства отменили, потому что мы там видим 307-ю статью („Заведомо ложное заключение эксперта“) и два года в тюрьме», — приводит Life слова адвоката семьи погибшего ребенка Жанны Шмидт.

Сообщается также, что родные мальчика обвиняют судмедэксперта в превышении должностных полномочий.

Криминалист Сергей Насонов, проводивший экспертизу, ранее исключил ошибку в результатах анализа.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — говорил он в разговоре с Russia Today.

Что произошло

13 июля в селе Буйском Кировской области сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика на велосипеде на проселочной дороге.

При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме ребенка, пишет znak.com.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

15 октября председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль и распорядился провести повторные экспертизы.

Полицейский проходит по делу как свидетель. В отделе информации и общественных связей УМВД России по Кировской области заявляли, водитель был трезв и пытался оказать ребенку первую помощь. У родных и свидетелей — другие сведения.

Подобная трагедия

Подобная трагедия произошла в 2017 году в подмосковной Балашихе. 23 апреля 2017-го автомобиль Hyundai насмерть сбил шестилетнего мальчика.

Первоначально в ходе экспертизы было заявлено, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После общественного резонанса была назначена повторная экспертиза, которая установила, что в момент ДТП ребенок был трезв.

Виновница ДТП получила 2,5 года колонии, эксперта, нашедшего алкоголь в крови погибшего мальчика, приговорили к исправительным работам. На днях виновница ДТП освободилась.