Кислотой облили машину в Барнауле. Все облезло до металла

Инцидент произошел ночью или рано утром 6 января — возле дома № 201 по улице Гущина.

«Машина стояла во дворе на парковке, никому не мешала. Скоро будет известен „герой года“. Это просто беспредел. Сегодня так, а завтра что? Выльют на голову? Просто ужас!» — возмущается в своем Instagram владелец машины Иван.

На последних фото машина сразу после мойки — все облезло до металла.

«Заявление написано, камеры проверяются», — предупредил Иван обидчиков.

В комментариях к записи пришли к выводу, что произошедшее похоже на «женский почерк обиженной бабы, ну или любовницы».

Большинство уверено, что автомобиль испортили не просто так — или дорогу перегородил, или музыку громко слушал, или поссорился с кем-нибудь, или нарушил ПДД или что-то еще.

«Не у каждого кислота в кармане», «Значит, достал сильно кого-то», «Что посеешь, то и пожнешь», «Просто так даже чирий не вскочит», «Вспоминай, кому напакостил»: пишут барнаульцы водителю.

Ранее мстительные барнаульцы превратили авто «короля парковки» в «парашамобиль».