Китайский бренд Xiaomi начал судиться с алтайским предпринимателем

Точная причина недовольства китайского бренда неизвестна. Однако, судя по другим многочисленным искам на аналогичную сумму, претензии Xiaomi связаны с использованием товарного знака без разрешения владельцев.
Речь идет об использовании названия или символики бренда, а не о торговле контрафактной продукцией.
Ранее российские представители известного американского бренда одежды Calvin Klein подали в суд на предпринимателя из Новоалтайска. Они обвинили предпринимателя в "нарушении исключительного права" на товарные знаки, принадлежащие Calvin Klein.