15 июня
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Происшествия

Китайский бренд Xiaomi начал судиться с алтайским предпринимателем

Один из известных производителей телефонов Xiaomi подал в суд на алтайского предпринимателя и потребовал от него 400 тыс. рублей. Об этом стало известно из картотеки арбитражного суда.

Суд
Суд
СС0

Точная причина недовольства китайского бренда неизвестна. Однако, судя по другим многочисленным искам на аналогичную сумму, претензии Xiaomi связаны с использованием товарного знака без разрешения владельцев.

Речь идет об использовании названия или символики бренда, а не о торговле контрафактной продукцией.

Ранее российские представители известного американского бренда одежды Calvin Klein подали в суд на предпринимателя из Новоалтайска. Они обвинили предпринимателя в "нарушении исключительного права" на товарные знаки, принадлежащие Calvin Klein.

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