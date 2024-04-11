11 апреля
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Происшествия

Клещи начали кусать сибиряков

Жители нескольких районов Новосибирской области уже обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, сообщает ngs.ru.

Клещ.
Клещ.
ССО.

В Новосибирской области 8 апреля зарегистрировали первые обращения с укусами клещей в Искитимском, Кочковском и в Чановском районах.

В Роспотребнадзоре напоминают: лучше всего от клещевого энцефалита помогают профилактические прививки. Их можно ставить в любое время года, но закончить вакцинацию важно за две недели до выхода в очаг инфекции.

В лес советуют надевать головные уборы, светлую одежду с длинным рукавом. Также необходимо заправлять штаны в носки и обувь, а рубашку в брюки. В парках же не рекомендуют сидеть на траве.

Ранее биологи рассказали, нужно ли ставить иммуноглобулин при наличии прививки от клеща.

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