Клоунада из мести: появилась трагическая версия, почему адвокат Ефремова «упек» актера в тюрьму

Гибель семьи адвоката Эльмана Пашаева в ДТП по вине пьяного водителя могла отразиться на его работе по делу актера Михаиле Ефремова, считает худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, о чем он написал в авторской колонке для «МК».

Авария из прошлого

Вся семья Пашаева погибла в ДТП по вине пьяного водителя КамАЗа в 1987 году. В 15 лет будущий адвокат лишился родителей и двух братьев. Когда родственники узнали, что у водителя, по вине которого случилось ДТП, осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на примирение и сделали все, чтобы того не посадили.

Личное дело

Судебный процесс по делу артиста стал фарсом, и именно защитник Ефремова «превратил человеческую драму в клоунаду», считает Грымов. Поводом для такого поведения могло послужить трагическое событие из его прошлого.

Грымов допустил, что дело Ефремова могло быть для адвоката не бизнесом, а чем-то личным.

«Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель „КамАЗа“, оборвавшего жизнь его близких…» — предположил худрук.

Грымов отметил, что адвокат приложил все усилия к тому, чтобы навредить своему клиенту и настроить против него суд. Режиссер указывает, что вся линия защиты стала «готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора».

«Два-три года из объявленных восьми — это его прямая «заслуга», — заключил Грымов.

Михаил Ефремов за решеткой. Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Отказ от услуг

Между тем стало известно, что адвокат Эльман Пашаев не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, пишет РИА Новости.

«Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции», — написала Литвинович в Facebook.

Сам адвокат назвал эту информацию «глупостью». И заявил, что уже подал апелляцию.

Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Амнистия

Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал готовить проект амнистии, который в том числе может помочь приговоренному к 8 годам лишения свободы актеру Михаилу Ефремову, рассказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь политика Александр Дюпин.

По словам Дюпина, партия попросит амнистировать тех, кто совершил «не самые страшные преступления», проект будет готов в 2021 году.

Согласно инициативе, Ефремов сможет попасть под амнистию в связи с тем, что у него не было умысла совершить убийство, несмотря на то, что погиб человек и есть отягчающие обстоятельства.

ДТП на Садовом

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Михаил Ефремов в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.