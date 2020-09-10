Клоунада из мести: появилась трагическая версия, почему адвокат Ефремова «упек» актера в тюрьму

Авария из прошлого
Вся семья Пашаева погибла в ДТП по вине пьяного водителя КамАЗа в 1987 году. В 15 лет будущий адвокат лишился родителей и двух братьев. Когда родственники узнали, что у водителя, по вине которого случилось ДТП, осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на примирение и сделали все, чтобы того не посадили.
Личное дело
Судебный процесс по делу артиста стал фарсом, и именно защитник Ефремова «превратил человеческую драму в клоунаду», считает Грымов. Поводом для такого поведения могло послужить трагическое событие из его прошлого.
Грымов допустил, что дело Ефремова могло быть для адвоката не бизнесом, а чем-то личным.
«Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель „КамАЗа“, оборвавшего жизнь его близких…» — предположил худрук.
Грымов отметил, что адвокат приложил все усилия к тому, чтобы навредить своему клиенту и настроить против него суд. Режиссер указывает, что вся линия защиты стала «готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора».
«Два-три года из объявленных восьми — это его прямая «заслуга», — заключил Грымов.
Отказ от услуг
Между тем стало известно, что адвокат Эльман Пашаев не будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, пишет РИА Новости.
«Ефремов сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции», — написала Литвинович в Facebook.
Сам адвокат назвал эту информацию «глупостью». И заявил, что уже подал апелляцию.
Пашаев работал по делу о ДТП с участием артиста. Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
Амнистия
Между тем лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал готовить проект амнистии, который в том числе может помочь приговоренному к 8 годам лишения свободы актеру Михаилу Ефремову, рассказал радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь политика Александр Дюпин.
По словам Дюпина, партия попросит амнистировать тех, кто совершил «не самые страшные преступления», проект будет готов в 2021 году.
Согласно инициативе, Ефремов сможет попасть под амнистию в связи с тем, что у него не было умысла совершить убийство, несмотря на то, что погиб человек и есть отягчающие обстоятельства.
ДТП на Садовом
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Михаил Ефремов в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.