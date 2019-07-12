«Когда зашла домой, была в шоке»: как пережили страшную ночь жители погоревшего в Барнауле дома

Со следующей недели в сгоревшем 10 июля доме на проезде Северный Власихинский могут начаться работы по восстановлению кровли. Сейчас специалисты оценивают размер ущерба, составляют смету. Уже известно, что менять крышу придется полностью. Сами жильцы потихоньку отходят от шока, разгребают завалы, сушат промокшие вещи и думают, как жить дальше. О своих горестях и радостях они рассказали корреспондентам altapress.ru.

Как выглядит дом-погорелец?

Около дома по адресу проезд Северный Власихинский, 60 спустя сутки после трагедии все спокойно. На первый взгляд, может сложится впечатление, что не было тут полыхающей крыши, выбегающих в халатах и тапочках жильцов, отчаянных криков и ужаса.

Автомобилями вновь заполнен весь двор, на площадке как ни в чем не бывало резвится детвора, у подъездов даже не пожухли цветы. Воспоминания вчерашнего пожара освежает только стойкий запах гари, который чувствуется за несколько домов отсюда.

Дом на Северном Власихинском проезде , 60 , где произошел сильный пожар Дмитрий Лямзин

Сам же дом-погорелец внешне выглядит ужасно. Часть крыши обвалилась, на стенах видны черно-серые следы от пламени и воды, которой пожарные обильно поливали огонь, в некоторых местах стекла выбиты, окна, двери и люки подвалов открыты настежь. Только так можно просушить здание. Оно буквально пропитано влагой.

Дом на Северном Власихинском проезде , 60 , где произошел сильный пожар Дмитрий Лямзин

Во дворе дежурят полицейские. Тут же на следующее утро после трагедии установили большой контейнер для мусора. Люди несут сюда обгоревшую мебель, изъеденные пламенем детские игрушки. Лежит даже огромная картина на холсте, от нее остались одни угли.

Что происходит на пятом этаже?

Сильнее всего пострадал предпоследний подъезд № 7 — именно здесь на пятом этаже и возник пожар. На лестнице видны черные следы, стекла подъездного окна выбиты, электрощитовые все открыты, провода наружу. Дом с момента пожара обесточен.

Поднимаемся на последний этаж, обгоревшая дверь квартиры № 110, откуда повалило пламя, наглухо заперта. Стучаться бесполезно — в квартире тишина.

А вот соседи потихоньку разбирают завалы.

Оксана переехала в дом на Северный Власихинский только месяц назад и вот такое горе. О том, что в соседней с ней квартире начался пожар, женщине рассказала позвонившая подруга. Она проходила мимо и увидела пламя, вырывающееся с балкона. Оксана только успела схватить сумку с документами, как тут же ее вытолкали из квартиры пожарные.

Вернувшись увидела полнейшую разруху.

Дом на Северном Власихинском проезде , 60 , где произошел сильный пожар Дмитрий Лямзин

Оксана,

жительницы сгоревшего дома:

Когда зашла домой, была в шоке. Двери были выбиты, в квартире — по колено воды. У нас прорвало трубы горячего водоснабжения, все залило кипятком. Все вещи испорчены.

Теперь Оксана разбирает завалы, наводит порядок и думает, как бы сохранить то, что осталось после потопа. Сотрудники полиции утром 11 июля сдали ее разбомбленное жилье и отчитались: «Мы всю ночь его охраняли, теперь это ваша забота».

Что происходит у других жильцов?

Ольга, с которой нам удалось пообщаться в день трагедии, также живет на пятом этаже. В свою затопленную квартиру она смогла войти еще вечером после пожара. И первым делом бросилась искать оставленного здесь кота.

Когда полыхала открытым огнем крыша дома, никто не мог поверить, что животное может выжить в таком задымлении. Но Гоша оказался проворным — спрятался на балконе за гладильную доску. В три часа ночи там его и обнаружила обрадовавшаяся хозяйка.

Кот Гоша и его хозяйка. Дмитрий Лямзин

Соседи женщины рассказывают: в день пожара Ольга так плакала из-за потери мурлыки, что сердца дрогнули даже у суровых спасателей. Как только можно было проходить в подъезд, они тут же начали искать серого Гошеньку.

В квартире женщины, как и у других жильцов пятых этажей, полная разруха. Сильнее всего пострадала ванная — трубы не выдержали высоких температур и разлетелись в клочья, разворотив всю комнату.

Дом на Северном Власихинском проезде , 60 , где произошел сильный пожар Дмитрий Лямзин

Надо сказать, что некоторым жильцам погоревшего дома реально повезло. Двумя этажами ниже квартиры вообще не пострадали. В одной из них не оказалось ни капли воды, трубы целы. Подмочило лишь коврик на балконе, но это, как говорится, мелочи.

Люди рассказывают, во втором подъезде огонь начал распространятся по вентиляционной шахте. В одной из квартир обгоревшая решетка вытяжки вывалилась на ковер и тот воспламенился. Чудо, что в этот момент хозяин дома как раз вошел внутрь. Возгорание удалось быстро потушить. Что тут скажешь, счастливчик.

Что говорят о причинах пожара?

Из-за чего произошло возгорание в квартире седьмого подъезда, доподлинно пока неизвестно. Местные жители выдвигают несколько версий: от коротнувшей проводки до неосторожного обращения с огнем. Есть мнение, что в огонь мог вспыхнуть из-за взрыва, слишком уж быстро он начал распространятся по балкону на пятом этаже и по крыше.

В любом случае официальную версию экспертам еще предстоит озвучить.

Что касается единственного пострадавшего, то, по сведениям altapress.ru, он находится в реанимации городской больницы № 11. Его жена, которую мы встретили на лестничной клетке обугленного пятого этажа, от комментариев отказалась. По женщине было видно, что она в шоке от всего случившегося.

Дом на Северном Власихинском проезде , 60 , где произошел сильный пожар Дмитрий Лямзин

Что будет с домом и жителями?

Утром 11 июля городские власти сообщили о том, что крышу погоревшего дома будут полностью перекрывать, частичным ремонтом тут не отделаться. Для того, чтобы провести работы оперативно в Индустриальном районе, где расположен дом, ввели режим ЧС. Эксперты определят стоимость работ и подрядчика.

Айна Акпанова , управляющая домом. Дмитрий Лямзин

Разбор сгоревшей крыши начнется на следующей неделе. Как рассказала altapress.ru Айна Акпанова, управляющая домом, большую часть затрат возьмет на себя городской бюджет. На жителей ложится только обустройство циркулирующей системы. Деньги на это возьмут со спецсчета ТСЖ. Холодное и горячее водоснабжение здесь уже восстановили.

Дом на Северном Власихинском проезде , 60 , где произошел сильный пожар Дмитрий Лямзин

Сами жильцы теперь имеют право на получение материальной помощи. В доме уже начали выдавать необходимые для этого справки. Суммы компенсаций не известны, в любом случае для пострадавших от огня и воды жителей Северного Власихинского дома-погорельца они будут нелишними.