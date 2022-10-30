Количество погибших граждан России в Сеуле продолжает расти

Уже трое россиян погибло в давке в Сеуле в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС .

В результате давки погибло трое российских девушек. Одна из них скончалась в больнице. Об этом сообщило российское посольство в Сеуле.

Ранее было известно только об одной погибшей и одной пострадавшей.

Дипломат рассказал ТАСС, что родственники третьей погибшей искали ее в больницах Южной Кореи. У девушки не было при себе документов, что осложнило ее поиски.

Смертельная давка произошла на праздновании Хэллоуина в центре Сеула (Южная Корея). Погибло 151 человек, пострадали порядка 82, из них 19 госпитализировали в тяжелом состоянии.