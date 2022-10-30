Трагедия произошла в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Люди начали толпиться в узком переулке, который выходит на более широкую улицу.
Дорога там неровная, она сужается и спускается вниз. Потому вполне возможно, что из-за напора толпы кто-то споткнулся и упал, спровоцировав давку.
РИА Новости приводят слова агентства Ренхап, согласно которым люди спешили увидеть знаменитость. Либо же они хотели получить конфеты с примесью наркотиков в окрестных клубах.
Представитель полиции заявил на брифинге, что эта информация не подтверждена.
Правоохранительные органы проведут расследования и проверят бары и клубы в этом районе на соблюдение правил безопасности.
Как сообщают очевидцы, из-за празднования Хэллоуина на улице играла громкая музыка, а люди были одеты в страшные костюмы, на которых присутствовала искусственная кровь. Потому люди не сразу поняли, что произошло.
Даже когда людей начали просить отойти назад или расступиться, не каждый это услышал.
Большинство жертв — лица в возрасте от 20 до 30 лет, идет их опознание.
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