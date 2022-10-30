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Как началась давка?

Трагедия произошла в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Люди начали толпиться в узком переулке, который выходит на более широкую улицу.

Дорога там неровная, она сужается и спускается вниз. Потому вполне возможно, что из-за напора толпы кто-то споткнулся и упал, спровоцировав давку.