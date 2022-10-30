30 октября
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Происшествия

Ни конфет, ни жизни. Около 150 человек погибло в давке на празднике Хэллоуина в Южной Корее — что об этом известно

Смертельная давка произошла на праздновании Хэллоуина в центре Сеула (Южная Корея). Погибло 151 человек, пострадали порядка 82, из них 19 госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на телеканал YTN и агентство Ренхап.

Давка в центре Сеула
Давка в центре Сеула
Скриншот YouTube
1
Как началась давка?

Трагедия произошла в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Люди начали толпиться в узком переулке, который выходит на более широкую улицу.

Дорога там неровная, она сужается и спускается вниз. Потому вполне возможно, что из-за напора толпы кто-то споткнулся и упал, спровоцировав давку.

Давка в центре Сеула
Давка в центре Сеула
Скриншот YouTube
2
Почему отдыхающие начали толпиться?

РИА Новости приводят слова агентства Ренхап, согласно которым люди спешили увидеть знаменитость. Либо же они хотели получить конфеты с примесью наркотиков в окрестных клубах.

Представитель полиции заявил на брифинге, что эта информация не подтверждена.

Правоохранительные органы проведут расследования и проверят бары и клубы в этом районе на соблюдение правил безопасности.

3
Разве люди не заметили сразу, что произошло?

Как сообщают очевидцы, из-за празднования Хэллоуина на улице играла громкая музыка, а люди были одеты в страшные костюмы, на которых присутствовала искусственная кровь. Потому люди не сразу поняли, что произошло.

Даже когда людей начали просить отойти назад или расступиться, не каждый это услышал.

Давка в центре Сеула
Давка в центре Сеула
Скриншот YouTube
4
Кто стал жертвой давки?

Большинство жертв — лица в возрасте от 20 до 30 лет, идет их опознание.

Около 50 человек перенесли остановку сердца.

5
Были ли в толпе российские туристы?

ТАСС сообщает, что предположительно, погиб один гражданин России, еще один пострадал. Об этом посольству РФ сообщили Южнокорейские власти.

6
Что предприняли власти Южной Кореи?

Президент страны Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с давкой.

Также он и премьер-министр Хан Док Су призвали медиков оказать необходимую помощь. Лидер страны указал, что власти страны окажут родным погибших содействие в организации похорон и покроют часть расходов.

Мэр столицы О Се Хун прервал поездку в Европу.

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