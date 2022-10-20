20 октября «Лужниках» состоялся первый матч за Кубок УЕФА между советским «Спартаком» и голландским «Харлемом».
Тот день выдался на редкость морозным для московских мерок (-10 градусов). Обильно падал снег. Потому из 82 тыс. билетов на матч продали чуть больше 16 тыс.
Из-за холода и обильного снега для болельщиков подготовили только две трибуны — «А» и «С». Большинство людей предпочло трибуну «С», так как она находилась ближе всего к метро.
Был вечер (игра началась в 19:00), люди мерзли, многие были легко одеты. Некоторые выпили много спиртного, чтобы согреться.
Ближе к концу матча болельщики заторопились к выходу.
Точно не известно, как началась давка. Многие люди торопились скорее попасть в метро и хлынули большим потоком в узкий проход.
По словам очевидцев, на последних ступеньках лестницы упала девушка. Люди остановились, чтобы помочь ей, но толпа сзади напирала.
По итогу тех, кто пытался помочь, смяли и затоптали. О них начали спотыкаться, падать, их топтали. Гора тел росла.
По официальным данным, погибло 66 человек.
61 человек получили травмы, а 21 — тяжелые.
Увы, но о трагедии стало известно лишь спустя семь лет. Все это время о случившемся замалчивали.
Вышла лишь короткая заметка на последней газеты «Вечерняя Москва» под заголовком «Происшествие», о том, что произошел «несчастный случай».
Первая публикация об обстоятельствах и жертвах трагедии вышла лишь шесть лет спустя, 8 июля 1989 года. С наступлением эпохи гласности.
По итогам официального расследования осудили директора «Лужников» Виктора Кокрышева, главного коменданта Юрия Панчихина, заместителя Кокрышева по фамилии Лыжин и майора милиции Семена Корягина.
Кокрышев, Лыжин и Панчихин обвини в халатности. Они получили по три года тюрьмы.
Первые двое попали под амнистию в честь 60-летия образования СССР, а Панчихин отсидел только полтора года. Корягин тоже был амнистирован.