2

Какая была обстановка на трибунах?

Из-за холода и обильного снега для болельщиков подготовили только две трибуны — «А» и «С». Большинство людей предпочло трибуну «С», так как она находилась ближе всего к метро.

Был вечер (игра началась в 19:00), люди мерзли, многие были легко одеты. Некоторые выпили много спиртного, чтобы согреться.

Ближе к концу матча болельщики заторопились к выходу.