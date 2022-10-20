20 октября
﻿
День в истории

40 лет со дня страшной трагедии в Лужниках — что о ней известно

В «Лужниках» 20 октября 1982 года случилась самая страшная трагедия в истории советского спорта. Произошла сильная давка, в которой погибли десятки людей. Altapress.ru вспоминает подробности того страшного дня.

Трагедия в "Лужниках"
Трагедия в "Лужниках"
Wikimedia Commons
1
Что происходило в тот день в «Лужниках»?

20 октября «Лужниках» состоялся первый матч за Кубок УЕФА между советским «Спартаком» и голландским «Харлемом».

Тот день выдался на редкость морозным для московских мерок (-10 градусов). Обильно падал снег. Потому из 82 тыс. билетов на матч продали чуть больше 16 тыс.

2
Какая была обстановка на трибунах?

Из-за холода и обильного снега для болельщиков подготовили только две трибуны — «А» и «С». Большинство людей предпочло трибуну «С», так как она находилась ближе всего к метро.

Был вечер (игра началась в 19:00), люди мерзли, многие были легко одеты. Некоторые выпили много спиртного, чтобы согреться.

Ближе к концу матча болельщики заторопились к выходу.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0
3
Как началась давка?

Точно не известно, как началась давка. Многие люди торопились скорее попасть в метро и хлынули большим потоком в узкий проход.

По словам очевидцев, на последних ступеньках лестницы упала девушка. Люди остановились, чтобы помочь ей, но толпа сзади напирала.

По итогу тех, кто пытался помочь, смяли и затоптали. О них начали спотыкаться, падать, их топтали. Гора тел росла.

4
Сколько погибло человек?

По официальным данным, погибло 66 человек.

61 человек получили травмы, а 21 — тяжелые.

Памятник трагедии в &quot;Лужниках&quot;
Памятник трагедии в «Лужниках»
Wikimedia Commons
5
Когда стало известно о трагедии?

Увы, но о трагедии стало известно лишь спустя семь лет. Все это время о случившемся замалчивали.

Вышла лишь короткая заметка на последней газеты «Вечерняя Москва» под заголовком «Происшествие», о том, что произошел «несчастный случай».

Первая публикация об обстоятельствах и жертвах трагедии вышла лишь шесть лет спустя, 8 июля 1989 года. С наступлением эпохи гласности.

6
Расследование

По итогам официального расследования осудили директора «Лужников» Виктора Кокрышева, главного коменданта Юрия Панчихина, заместителя Кокрышева по фамилии Лыжин и майора милиции Семена Корягина.

Кокрышев, Лыжин и Панчихин обвини в халатности. Они получили по три года тюрьмы.

Первые двое попали под амнистию в честь 60-летия образования СССР, а Панчихин отсидел только полтора года. Корягин тоже был амнистирован.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость