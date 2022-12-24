24 декабря
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Происшествия

Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 22

Во время разборов завалов спасатели нашли тела еще двух человек, сообщили в СК РФ.

Пожар в доме престарелых.
Пожар в доме престарелых.
МЧС по Кемеровской области.

Также известно, что частный дом, который обустроили под приют, принадлежал местной жительнице. Она сдала его в аренду пастору. Женщина не знала, что под крышей он создал нелегальный приют.

Пастор пытался выкупить жилье, но ему отказали в кредите и он попросил дать ему время до Нового года — уверял, что найдет деньги.

Организатор приюта задержали, передают в СК РФ.

Также появилась информация, что руководство сгоревшего приюта не впустило инспектора МЧС в помещение во время проверки в декабре.

СК завел дело по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Халатность» и «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

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