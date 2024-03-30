Количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось

По данным ведомства на 30 марта 2024 года в теракте пострадали 551 человек.
Количество погибших не изменилось.
Ранее сообщалось, что сибиряк из списка пропавших попал в список погибших в «Крокус Сити Холл».
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Напомним, что 22 марта произошел теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», он унес жизни около 150 человек, число пострадавших обновил МЧС РФ, сообщает Baza.
По данным ведомства на 30 марта 2024 года в теракте пострадали 551 человек.
Количество погибших не изменилось.
Ранее сообщалось, что сибиряк из списка пропавших попал в список погибших в «Крокус Сити Холл».
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