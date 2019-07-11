Коллектор из Новосибирска заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления во «ВКонтакте»

Как рассказывает «Сиб.фм», читинка обратилась с заявлением в Управление службы судебных приставов по Забайкальскому краю. Сотрудники отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан провели расследование и составили административный протокол в отношении «черного» коллектора. Решение о сумме штрафа принимал Октябрьский районный суд Новосибирска.
По сообщению пресс-службы УФССП, оскорбления поступали от пользователя соцсети с телефонного номера новосибирского предпринимателя. Он оказывал информационные услуги в интересах микрокредитной организации «Финансовый компас», работающей под маркой «Деньги в руки».
Altapress.ru рассказывал о том, что коллекторы попросили депутатов дать им номера телефонов россиян.