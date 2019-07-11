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Происшествия

Коллектор из Новосибирска заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления во «ВКонтакте»

Новосибирского индивидуального предпринимателя оштрафовали за оскорбительные сообщения жительнице Читы. Таким образом он хотел добиться от женщины погашения долга.

Девушка и смартфон. Связь.
Девушка и смартфон. Связь.
СС0

Как рассказывает «Сиб.фм», читинка обратилась с заявлением в Управление службы судебных приставов по Забайкальскому краю. Сотрудники отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан провели расследование и составили административный протокол в отношении «черного» коллектора. Решение о сумме штрафа принимал Октябрьский районный суд Новосибирска.

По сообщению пресс-службы УФССП, оскорбления поступали от пользователя соцсети с телефонного номера новосибирского предпринимателя. Он оказывал информационные услуги в интересах микрокредитной организации «Финансовый компас», работающей под маркой «Деньги в руки».

Altapress.ru рассказывал о том, что коллекторы попросили депутатов дать им номера телефонов россиян.

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